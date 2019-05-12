2019-05-12T13:48:57+03:00
Общество

В России изменились правила оформления детского пособия

Теперь заявление на получение пособия можно подавать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации
Марина ВЕНЦОВА
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В России изменились правила оформления детского пособияВ России изменились правила оформления детского пособияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России в воскресенье, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

В соответствии с новым законодательством теперь заявление на оформление выплат можно подать в любом городе, а не только в том, где есть постоянная регистрация родителей, пишет «Российская газета».

Президент России Владимир Путин подписал данный документ 1 мая 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что у нас в стране выросли пособия для будущих мам и семей с маленькими детьми. Так, предельный размер пособия с 1 января 2019 года будет составлять 26 152,27 рублей. в месяц. Минимальный размер с 1 февраля 2019 года: 3277,45 рублей при рождении первого ребенка; 6554,89 рублей при рождении второго и последующих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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