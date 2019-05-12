Алишер Усманов получил орден Дружбы за развитие экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-12T14:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Алишер Усманов награжден орденом Дружбы («Достык») I степени. Почетную награду учредителю компании USM Holdings вручил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщает пресс-служба первого президента Казахстана, бизнесмен удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

О том, что Алишер Усманов награжден орденом Дружбы, стало известно в декабре прошлого года, но церемония вручения прошла только сейчас.

Это уже не первая награда, которую российский бизнесмен получает от Казахстана. В 2011 году Алишеру Усманову был вручен орден Дружбы («Достык») II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

ИСТОЧНИК KP.RU