Алишер Усманов получил орден Дружбы за развитие экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном
Алишер Усманов награжден орденом Дружбы («Достык») I степени. Почетную награду учредителю компании USM Holdings вручил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщает пресс-служба первого президента Казахстана, бизнесмен удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».
О том, что Алишер Усманов награжден орденом Дружбы, стало известно в декабре прошлого года, но церемония вручения прошла только сейчас.
Это уже не первая награда, которую российский бизнесмен получает от Казахстана. В 2011 году Алишеру Усманову был вручен орден Дружбы («Достык») II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».
ИСТОЧНИК KP.RU