2019-05-12T15:23:27+03:00
Политика

Команда Зеленского разместила в сети видеопетицию о роспуске Рады

Новый президент Украины обратит внимание на этот вопрос, если ролик наберет более миллиона просмотров
Марина ВЕНЦОВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 12 мая, опубликовала опрос для украинцев о том, готовы ли они поддержать роспуск Верховной рады. Если ролик наберет более миллиона просмотров, как сообщили в штабе, то Зеленский "обратит внимание" на этот вопрос.

"Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту, - сказано в сообщении. - Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание".

Большинство опрошенных в видеоролике высказывались за досрочное прекращение полномочий парламента. В команде избранного президента добавили, что в настоящее время уровень доверия граждан Украины к парламенту составляет "не более 4%".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский обратился к Раде с экстренным заявлением, в котором потребовал назначить его инаугурацию на 19 мая.

Верховная Рада: распустить нельзя помиловать .

ИСТОЧНИК KP.RU

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