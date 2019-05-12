"Мамуля, ты у меня красавица!": Зеленский опубликовал в соцсетях трогательное фото со своей матерью
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram в День матери опубликовал трогательное фото, на котором он запечатлен на руках своей мамы.
Зеленский дал подписчикам совет найти особые слова для тех, кто дал жизнь – своим мамам. - Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас, только за то, что мы есть, - подчеркнул избранный украинский лидер.
В конце сообщения Владимир Зеленский пожелал всем счастья и написал, что его мама-красавица.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что избранный народом Украины президент Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая текущего года. По закону, новый глава страны обязан вступить в должность в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов. В случае Зеленского, до 3 июня.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU