СЕГОДНЯ 20:36 2019-05-12T20:36:30+03:00

"Мамуля, ты у меня красавица!": Зеленский опубликовал в соцсетях трогательное фото со своей матерью Фото: REUTERS

Избранный президент Украины дал своим подписчикам совет найти особые слова для тех, кто дал им жизнь

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram в День матери опубликовал трогательное фото, на котором он запечатлен на руках своей мамы.

zelenskiy_official Друз , сьогодн - День матер . Не забудьте знайти особлив слова для тих, хто подарував нам з вами життя. Для них ми назавжди - д ти. Вони люблять кожного з нас просто за те, що ми . Вони люблять нас такими, якими ми . Не забудьте подякувати сво й мам . Мамуля, ти у мене красотка!!! #подзвонимам

Зеленский дал подписчикам совет найти особые слова для тех, кто дал жизнь – своим мамам. - Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас, только за то, что мы есть, - подчеркнул избранный украинский лидер.

В конце сообщения Владимир Зеленский пожелал всем счастья и написал, что его мама-красавица.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что избранный народом Украины президент Зеленский заявил, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая текущего года. По закону, новый глава страны обязан вступить в должность в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов. В случае Зеленского, до 3 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU