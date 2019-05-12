2019-05-12T21:41:43+03:00
В мире

В Мордовии МВД прокомментировало одинаковые портреты на "Бессмертном полку"

При этом в ведомстве заявили, что не могут объяснить, почему под портретами одного и того же человека размещены разные имена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Мордовии МВД прокомментировало одинаковые портреты на "Бессмертном полку"В Мордовии МВД прокомментировало одинаковые портреты на "Бессмертном полку"Фото: Влад КОМЯКОВ
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В МВД по Мордовии объяснили, почему региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции "Бессмертный полк" 9 два одинаковых портрета.

По словам представителей ведомства, Арсентьев разрешил коллегам нести фотографию своего деда.

В МВД по Мордовии подчеркнули, что руководитель ведомства и прокурор действительно шли в колонне с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина. Однако но на одном снимке он подписан как "Андрей Матвеевич", а на другом – "Матвей Андреевич", сообщает "РИА-Новости".

- Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин – это дедушка нашего министра Арсентьева, - прокомментировали представители ведомства.

При этом в ведомстве отказались комментировать, почему под портретами одного и того же человека размещены разные имена. Представители МВД по Мордовии отметили, что региональное управление министерства внутренних дел даст официальный комментарий по этому поводу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Казахстане отказались проводить акцию "Бессмертный полк". По словам представителей местной власти, одной из причин отмены шествия стало возможное образование заторов на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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