Эксперт рассказал, как российские С-300 могли попасть на полигон в США

12 Май 23:23 2019-05-12T23:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 могли попасть в Соединенные Штаты из Украины, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Интернете появился спутниковый снимок российской техники на американском полигоне. На фотографии можно рассмотреть командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Где именно расположен сам полигон, не уточняется.

В Сети опубликовали фото российских зенитных установок в США

Игорь Коротченко напомнил, что во время президентства Петра Порошенко Незалежная стала активно сотрудничать с Пентагоном и предоставила американцам доступ к имеющимся у ВСУ образцам военной техники времен СССР.

«Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300», - приводит слова эксперта РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что «старые трехсотки» – разработка 80-х годов прошлого века, поэтому даже если американские специалисты внимательно эти системы изучат, никаких секретных сведений о современных российских вооружениях не получат.

ИСТОЧНИК KP.RU