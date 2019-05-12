2019-05-12T23:27:59+03:00
В мире

Эксперт рассказал, как российские С-300 могли попасть на полигон в США

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300Российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300 могли попасть в Соединенные Штаты из Украины, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Интернете появился спутниковый снимок российской техники на американском полигоне. На фотографии можно рассмотреть командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Где именно расположен сам полигон, не уточняется.

Игорь Коротченко напомнил, что во время президентства Петра Порошенко Незалежная стала активно сотрудничать с Пентагоном и предоставила американцам доступ к имеющимся у ВСУ образцам военной техники времен СССР.

«Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300», - приводит слова эксперта РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что «старые трехсотки» – разработка 80-х годов прошлого века, поэтому даже если американские специалисты внимательно эти системы изучат, никаких секретных сведений о современных российских вооружениях не получат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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