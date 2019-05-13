Помпео во время визита в Россию намерен обсудить Венесуэлу, Сирию и Украину

СЕГОДНЯ 04:19 2019-05-13T04:38:50+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео 13 – 14 мая впервые посетит Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. Во время своего визита, как сообщали в госдепартаменте, он побывает в Москве и в Сочи, где на вторник, 14 мая, запланированы его переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

А перед этим Помпео намерен встретиться с сотрудниками посольства США в России, американскими бизнесменами и студентами из Соединенных Штатов, обучающимся по программам обмена.

В преддверии визита заокеанского дипломата в МИД РФ рассказали, что в центре внимания предстоящих в Сочи переговоров будут «текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине». В министерстве подчеркнули, что наша страна готова выстраивать конструктивное и тесное взаимодействие с США «на основе равноправия и взаимного учета интересов».

«Мы [...] не зацикливаемся на негативе, открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран», - цитирует Интерфакс заявление МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Майла Помпео может принять президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU