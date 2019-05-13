МИД ФРГ: Германия активно обсуждает с Россией и Китаем ситуацию вокруг Ирана

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-13T06:42:12+03:00

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Берлин активно обсуждает с Москвой и Пекином ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

«Мы ведем активный обмен мнениями с нашими российскими и китайскими коллегами. Ведь не только мы, но и российская и китайская стороны остаются партнерами по соглашению, и, соответственно, мы вместе представлены в форматах СВПД», - приводит слова немецкого дипломата ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, касающихся секторов экономики Ирана, которые связаны с производством металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU