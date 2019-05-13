2019-05-13T06:42:12+03:00
Политика

МИД ФРГ: Германия активно обсуждает с Россией и Китаем ситуацию вокруг Ирана

Ранее Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты соглашения по атому
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПДИран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Берлин активно обсуждает с Москвой и Пекином ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

«Мы ведем активный обмен мнениями с нашими российскими и китайскими коллегами. Ведь не только мы, но и российская и китайская стороны остаются партнерами по соглашению, и, соответственно, мы вместе представлены в форматах СВПД», - приводит слова немецкого дипломата ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, касающихся секторов экономики Ирана, которые связаны с производством металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 13 мая 2019 года будет теплой, но пасмурной
Трамп: «Торговая война» с Китаем идет так, как выгодно США
Опрос показал, что большинство россиян любят свою работу
В Сети появилось видео, как серфер почти прокатился на синем ките
Аксенов: Украинцы посещают Крым чаще, чем другие иностранцы
Помпео во время визита в Россию намерен обсудить Венесуэлу, Сирию и Украину
Вылетевший из Москвы в Самару самолет вернулся в «Шереметьево»
Военные инспекторы из России проводят наблюдательный полет над США
Во второй тур президентских выборов в Литве прошли Науседа и Шимоните
Возле отеля Трампа во Флориде произошла стрельба, один человек убит
Украинский генерал заявил, что военные могут «вернуть» Донбасс за сутки
На президентских выборах в Литве лидируют экономист Науседа и премьер Сквернялис
«Евровидение – 2019» официально открылось в Тель-Авиве
При жесткой посадке пассажирского самолета в Мьянме никто не пострадал
Эксперт рассказал, как российские С-300 могли попасть на полигон в США
МВФ выделит Пакистану шесть миллиардов долларов для улучшения экономики
В Польше рассказали, на каких условиях страна перейдет на евро
В ОАЭ четыре судна подверглись атаке в районе Фуджейры