2019-05-13T07:09:56+03:00
Общество

Погода в Москве на 13 мая 2019 года будет теплой, но пасмурной

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 мая 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Практически всю неделю будут идти дождиПрактически всю неделю будут идти дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 13 мая 2019 года будет довольно теплой, но пасмурной. На протяжении практически всего дня небо окажется затянуто облаками, при этом местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а порой порывы могут достигать даже 12-17 м/c. Атмосферное давление повышенное - 754 миллиметра ртутного столба.

Гидрометцентр России уточняет, что в понедельник днем температура воздуха будет держаться в пределах 22..24 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 12..14.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно прогнозам синоптиков, вся грядущая рабочая неделя будет теплой и дождливой. Единственным днем без осадков может оказаться среда, 15 мая. Однако прогноз все еще может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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