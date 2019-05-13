Помпео отменил свой визит в Москву

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-13T07:24:49+03:00

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Фото: REUTERS

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Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву, который должен был состояться в понедельник, 13 мая. Однако политик по-прежнему намерен отправиться в Сочи на следующий день и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также президентом страны Владимиром Путиным. Об этом рассказал анонимный источник в Госдепартаменте.

Согласно его данным, вместо визита в Москву Помпео осуществит поездку в Брюссель. Там он намерен встретиться с представителями Евросоюза и обсудить ситуацию вокруг Ирана. Агентство Reuters уточняет, что самолет с госсекретарем уже вылетел из Вашингтона и отправился в Бельгию.

Сайт kp.ru писал о том, что 13 – 14 мая Помпео должен был впервые посетить Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. В столице уже были запланированы встречи с сотрудниками посольства, бизнесменами и студентами из США.

Главной же темой переговоров в Сочи станут текущие вопросы двусторонних отношений, а также ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU