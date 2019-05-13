2019-05-13T08:20:33+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Таиланде пострадал 21 человек

Рейсовое транспортное средство съехало с шоссе и опрокинулось на бок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел в понедельник утром в провинции НакхонсаванИнцидент произошел в понедельник утром в провинции НакхонсаванФото: REUTERS
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В результате ДТП с рейсовым автобусом в Таиланде пострадал 21 человек. Авария произошла рано утром в понедельник, 13 мая, в центральной провинции Накхонсаван.

Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили транспортное средство на обочине дороги в опрокинутом виде. Известно, что автобус, по неустановленной пока причине, съехал с шоссе и перевернулся.

Причина аварии выясняется

Причина аварии выясняется

В момент аварии в салоне находились 43 пассажира. Несколько десятков из них получили незначительные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Полиция опрашивает пассажиров и водителя с целью установления причины происшествия, передает портал The Thaiger.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года в еще одном ДТП в Таиланде погибли два российских туриста. Мужчины ехали по Пхукету на мотоцикле, когда столкнулись с пикапом. Врачи не смогли их спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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