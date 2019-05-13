2019-05-13T08:36:18+03:00
В мире

Власти Шри-Ланки вновь заблокировали соцсети из-за вспышки насилия

Случаи нападения на мусульман резко участились после серии терактов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульманВласти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульманФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки вновь заблокировали социальные сети на территории страны. Так, была ограничена работа Facebook, WhatsApp и Viber.

Решение принято на фоне вспышки насилия и резкого увеличения случаев нападения на мусульман. Об этом сообщили в Департаменте государственной информации Шри-Ланки.

Согласно данным агентства Reuters, одно из нападений произошло в воскресенье на западном побережье города Чилау. Неизвестные забросали камнями мечети и принадлежащие мусульманам магазины. Причиной конфликта стала возникшая в Facebook перепалка. Еще несколько похожих инцидентов произошло в окрестностях города в ночь на понедельник.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Атаке подверглись пятизвездочные отели, а также три католические церкви. Жертвами терактов стали более 250 человек. в том числе свыше 40 иностранцев. Также насчитывает около 500 пострадавших.

Сайт kp.ru писал о том, что власти республики ввели запрет на использование социальных сетей сразу в день трагедии. Ограничения действовали на протяжении почти 10 дней - с 21 по 30 апреля.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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