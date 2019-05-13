Зеленского призвали публично "присягнуть на верность" националистам

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-13T08:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента страны Владимира Зеленского публично "присягнуть на верность" националистам.

Историк считает, что шоумен начнет резко терять поддержку народа после вступления в должность главы государства, поскольку ему больше не удастся хранить молчание по ключевым политическим вопросам.

"Молчание – золото" – это точно про него. Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность. Потому что он будет вынужден делать какие-то конкретные шаги", - сказал Вятрович в эфире "5 канала".

Он напомнил, что за Зеленского голосовали люди с разными политическими взглядами, среди которых были как националисты, так и те, кто хочет налаживания отношений с Россией. Поэтому теперь любое решение политика будет не устраивать одну из сторон. При этом главным камнем преткновения, по мнению главы института, может стать закон об исключительности украинского языка. Националисты будут явно недовольны, если новый президент заблокирует принятие данного документа. Именно поэтому Вятрович призывает Зеленского поскорее выбрать одну из сторон.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в штабе победившего на выборах кандидата уже высказывались против столь радикальных методов украинизации, как принятие закона об исключительном использовании государственного языка. Между тем, в Верховной Раде собираются подписать его уже до конца текущей недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU