2019-05-13T09:13:08+03:00
Происшествия

Летевший в Самару Superjet вернулся в Москву из-за проблем с давлением

В кабине пилотов сработали датчики, свидетельствующие о неисправности системы наддува
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сработал датчик неисправности системы наддува в кабине пилотовСработал датчик неисправности системы наддува в кабине пилотовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Летевший в Самару пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 вынужден был вернуться в Москву из-за срабатывания датчиков, свидетельствующих о неисправности системы наддува и создания безопасного давления в кабине пилотов. Такую информацию предоставил источник в службах аэропорта "Шереметьево".

Сайт kp.ru писал о том, что лайнер покинул взлетно-посадочную полосу ночью в понедельник, 13 мая, в 01:59, однако уже в 02:22 рейсу был присвоен тревожный код 7700 ("чрезвычайная ситуация").

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

К этому моменту самолет уже пролетел половину пути и находился во Владимире. Пилоты приняли решение вернуться в точку вылета, а на онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч" появилось сообщение об отмене рейса.

Известно, что лайнер удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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