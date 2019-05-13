Центробанк перестал чеканить копейки

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-13T10:00:36+03:00

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В 2018 году не было выпущено ни одной монеты номиналом ниже рубля, однако копейки на сумму около 6,6 млрд рублей все еще остаются в обращении. Такую информацию предоставили в пресс-службе Центрального Банка России.

Согласно данным регулятора, в ходу остаются однокопеечные монеты на сумму 72,8 млн рублей, пятикопеечные - 288,5 млн, десятикопеечные - более 2,5 млрд, и 50 копеек — на сумму около 3,6 млрд рублей. В ЦБ считают, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей, в частности при оплате социально значимых товаров - лекарств и услуг.

Между тем, значительная доля мелочи остается на руках у граждан и не участвует в обороте. Эксперты считают, что речь идет примерно о 5 млрд рублей.

"В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот", - передает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что многие россияне могут найти в своих копилках с мелочью настоящие клады. Порой старинные монеты оцениваются гораздо выше своего изначально номинала.

ИСТОЧНИК KP.RU