Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-13T10:18:39+03:00

В пожаре погиб 41 человек - 40 пассажиров и бортпроводник Фото: REUTERS

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Тела всех погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" были опознаны. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", - передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.

Напомним, что трагедия произошла вечером 5 мая. Направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 вынужден был вернуться в аэропорт "Шереметьево" вскоре после вылета. Лайнер осуществил жесткую аварийную посадку, при которой несколько раз ударился "брюхом" о полосу. Хвостовая часть самолета моментально вспыхнула.

Сайт kp.ru писал о том, что жертвами аварии стал 41 человек, в том числе один бортпроводник. Следователи пока не называют причину катастрофы, однако в качестве основной версии рассматривается ошибка пилотов. Отчет будет опубликован спустя 30 дней со дня трагедии. На основе этих данных специалисты планируют установить обстоятельства случившегося и виновных в гибели людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU