2019-05-13T10:38:11+03:00
Политика

По факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка возбуждено дело

Начато досудебное расследование возможного вмешательства властей в деятельность инстанции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Прокуратура Украины открыла дело по факту оказания давления на судей по делу ПриватбанкаПрокуратура Украины открыла дело по факту оказания давления на судей по делу ПриватбанкаФото: REUTERS
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Генеральная прокуратура Украины начала расследование возможного вмешательства властей страны, в том числе главы государства Петра Порошенко, в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение о незаконности национализации Приватбанка.

Члены коллегии сами обратились в органы с просьбой начать проверку в отношении президента страны, министра юстиции и председателя Национального банка.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева, ГПУ были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование", - говорится в сообщении на сайте суда.

Дело возбуждено по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в апреле Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского и признал национализацию Приватбанка незаконной. Нацбанк Украины и министерство финансов решили подать апелляцию, а Порошенко даже предложил привлечь судей к уголовной ответственности и провести их квалификационное оценивание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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