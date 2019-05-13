2019-05-13T10:54:05+03:00
Экономика

Правительство вдвое расширит список подлежащих маркировке товаров

В перечень могут добавить косметику, бытовую технику, а также продукты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвоеСписок товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвоеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Список подлежащих обязательной маркировке товаров может быть увеличен вдвое. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым на прошлой неделе.

Правительство предлагает добавить в перечень косметику, бытовую технику, а также ряд продуктов, включая детское питание и безалкогольные напитки. Подлинность документа, относящегося к условиям одного из крупнейших государственно-частных партнерств, уже подтвердили в аппарате кабинета министром.

Ожидается, что соглашение с оператором системы маркировки товаров - Центром развития перспективных технологий, будет подписан в течение месяца, передают "Ведомости".

Сайт kp.ru писал о том, что маркировка представляет собой нанесение специальных кодов на определенные группы товаров. Они позволяют отследить весь путь продукции и уменьшают объем контрафакта. Пока что в списке значатся табачные изделия, парфюм, одежда (блузки, пальто, плащи, куртки), обувь, постельное белье, фотокамеры, шины и покрышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Два саудовских нефтяных танкера были атакованы в водах ОАЭ
«Индекс окрошки»: цена на популярное блюдо взлетела на 9%
Минтруд озвучил условия получения жителями ДНР и ЛНР российской пенсии
По факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка возбуждено дело
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
На севере Москвы водитель Lexus обстрелял автобус
Центробанк перестал чеканить копейки
Кардиолог объяснил, почему дети так часто умирают на уроках физкультуры
Летевший в Самару Superjet вернулся в Москву из-за проблем с давлением
Зеленского призвали публично "присягнуть на верность" националистам
Власти Шри-Ланки вновь заблокировали соцсети из-за вспышки насилия
В ДТП с автобусом в Таиланде пострадал 21 человек
Во Франции призвали ЕС прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию"
Роструд рассказал, когда россиян ждут следующие длинные выходные