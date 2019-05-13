Правительство вдвое расширит список подлежащих маркировке товаров

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-13T10:54:05+03:00

В перечень могут добавить косметику, бытовую технику, а также продукты

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Список подлежащих обязательной маркировке товаров может быть увеличен вдвое. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым на прошлой неделе.

Правительство предлагает добавить в перечень косметику, бытовую технику, а также ряд продуктов, включая детское питание и безалкогольные напитки. Подлинность документа, относящегося к условиям одного из крупнейших государственно-частных партнерств, уже подтвердили в аппарате кабинета министром.

Ожидается, что соглашение с оператором системы маркировки товаров - Центром развития перспективных технологий, будет подписан в течение месяца, передают "Ведомости".

Сайт kp.ru писал о том, что маркировка представляет собой нанесение специальных кодов на определенные группы товаров. Они позволяют отследить весь путь продукции и уменьшают объем контрафакта. Пока что в списке значатся табачные изделия, парфюм, одежда (блузки, пальто, плащи, куртки), обувь, постельное белье, фотокамеры, шины и покрышки.

ИСТОЧНИК KP.RU