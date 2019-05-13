«Индекс окрошки»: цена на популярное блюдо взлетела на 9%
Окрошка – одно из самых популярных блюд весны. С приходом тепла данный продукт готовится почти на каждой кухне. В этому году ценник на традиционное блюдо вырос на 9% и составил 420 рублей.
Больше всего за прошедший год подорожали в цене огурцы, 12 месяцев увеличились в цене огурцы, сметана, лук и укроп. Каждая позиция подорожала на 10-12%, пишет газета «Известия».
На приготовление классической окрошки потребуются следующие ингредиенты:
Редис (230 г),
Картофель (400 г),
Яйца (5 штук),
Огурцы (300 г),
Колбаса вареная (300 г),
Сметана (230 г),
Квас (1 л),
Лук и укроп по одному пучку каждого.
Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал 11млрд чеков, где присутствовали данные покупки. Рост отмечен по каждой позиции. В зависимости от позиции подорожание колеблется от 5 до 12 процентов, средний показатель на уровне в 9 процентов.
Статистика получилась следующая:
Огурцы - 160 руб/кг – подорожание на 12%,
Лук и укроп – 45 и 37 руб/пучок – подорожание на 10%,
Сметана – 50 руб/уп - подорожание на 10%,
Редис – до 160 руб/кг – подорожание на 9%,
Колбаса вареная - 350 руб/кг – подорожание 9%,
Яйца – 68 руб/десяток – подорожание на 8%,
Картофель – 34 руб/кг – подорожание на 7%,
Квас – 56 руб/л. – подорожание на 5%.
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Рецепты окрошки от лучших поваров
Любимая миллионами окрошка появилась 500 лет назад. И практически тут же стала хитом русской кухни.
Считается, что окрошка появилась благодаря... бурлакам на Волге. Летом на обед они ели сушеную воблу и запивали квасом. Вобла была жесткая, бурлаки беззубые. Так что рыбу они размачивали в квасе. Потом туда же стали для сытности добавлять овощи (подробности).
Окрошка по-Жириновски.В ресторане «Гусятникоff» прошел первый Российский фестиваль русской окрошки. Заводилой, застрельщиком, тамадой, затейником разделочного процесса был, как всегда, Владимир Жириновский.Михаил ФРОЛОВ, Александр МЕШКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU