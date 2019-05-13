2019-05-13T11:29:58+03:00
Политика

Могерини подтвердила приезд Помпео в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану

Ранее госсекретарь США отменил визит в Москву
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Глава дипломатии ЕС Федерика МогериниГлава дипломатии ЕС Федерика МогериниФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео прибывает в понедельник, 13 мая, с кратким незапланированным визитом в Брюссель для проведения переговоров с ЕС по Ирану.

"Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет Брюссель в первой половине дня», - приводит ТАСС ее слова.

При этом Могерини отметила, что в Брюсселе всегда приветствуются любые консультации. «Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение [ядерной] сделки и ее выполнение всеми сторонами», - отметила она.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву, который должен был состояться в понедельник, 13 мая. При этом политик по-прежнему намерен отправиться в Сочи 14 мая и встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также президентом страны Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы
Эден Азар принял решение о своей дальнейшей карьере
Один человек погиб при взрыве на заводе в Южной Корее
МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Два саудовских нефтяных танкера были атакованы в водах ОАЭ
«Индекс окрошки»: цена на популярное блюдо взлетела на 9%
Правительство вдвое расширит список подлежащих маркировке товаров
Минтруд озвучил условия получения жителями ДНР и ЛНР российской пенсии
По факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка возбуждено дело
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
На севере Москвы водитель Lexus обстрелял автобус
Центробанк перестал чеканить копейки
Кардиолог объяснил, почему дети так часто умирают на уроках физкультуры
Летевший в Самару Superjet вернулся в Москву из-за проблем с давлением
Зеленского призвали публично "присягнуть на верность" националистам
Власти Шри-Ланки вновь заблокировали соцсети из-за вспышки насилия
В ДТП с автобусом в Таиланде пострадал 21 человек
Во Франции призвали ЕС прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию"
Роструд рассказал, когда россиян ждут следующие длинные выходные