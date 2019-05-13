Могерини подтвердила приезд Помпео в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-13T11:29:58+03:00

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео прибывает в понедельник, 13 мая, с кратким незапланированным визитом в Брюссель для проведения переговоров с ЕС по Ирану.

"Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет Брюссель в первой половине дня», - приводит ТАСС ее слова.

При этом Могерини отметила, что в Брюсселе всегда приветствуются любые консультации. «Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение [ядерной] сделки и ее выполнение всеми сторонами», - отметила она.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву, который должен был состояться в понедельник, 13 мая. При этом политик по-прежнему намерен отправиться в Сочи 14 мая и встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также президентом страны Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU