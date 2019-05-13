СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-13T11:49:29+03:00

Там будет рассматриваться дело об одиночном пикете стилиста в защиту озера Байкал [видео]

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Известный стилист и шоумен Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы, где в понедельник, 13 мая, будет рассматриваться дело о его одиночном пикете в защиту Байкала.

«Сегодня 13 мая в 11.00 в Тверском суде в зале номер 355 (по адресу Каланчевская, 43 А) будет проходить открытое судебное заседание по поводу моего пикета возле Кремля, - написал он в «Инстаграме». - Я стоял на Красной Площади с плакатом в защиту достояния России и всего мира - озера Байкал, я никому не мешал, никого не оскорблял, я защищал свою Родину, озеро Байкал!!!». При этом стилист призвал всех прийти и поддержать его. «Заседание открытое, придите, поддержите меня», - написал он.

Ранее сайт kp.ru писал, что Сергей Зверев получил повестку из полиции в связи с одиночным пикетом в поддержку озера Байкал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708369" frameborder="0"></iframe> Сергей Зверев у здания Тверского суда в Москве.

Напомним, 3 марта 2019 года прямо на Красной площади шоумен провел одиночный пикет, где выступил против строительства завода по розливу байкальской воды. Из-за нарушения порядка проведения митингов, Звереву теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU