Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы
Известный стилист и шоумен Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы, где в понедельник, 13 мая, будет рассматриваться дело о его одиночном пикете в защиту Байкала.
«Сегодня 13 мая в 11.00 в Тверском суде в зале номер 355 (по адресу Каланчевская, 43 А) будет проходить открытое судебное заседание по поводу моего пикета возле Кремля, - написал он в «Инстаграме». - Я стоял на Красной Площади с плакатом в защиту достояния России и всего мира - озера Байкал, я никому не мешал, никого не оскорблял, я защищал свою Родину, озеро Байкал!!!». При этом стилист призвал всех прийти и поддержать его. «Заседание открытое, придите, поддержите меня», - написал он.
Ранее сайт kp.ru писал, что Сергей Зверев получил повестку из полиции в связи с одиночным пикетом в поддержку озера Байкал.
Сергей Зверев у здания Тверского суда в Москве.
Напомним, 3 марта 2019 года прямо на Красной площади шоумен провел одиночный пикет, где выступил против строительства завода по розливу байкальской воды. Из-за нарушения порядка проведения митингов, Звереву теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU