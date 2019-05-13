Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-13T11:54:07+03:00

Разрушены и повреждены здания в 10 тысячах деревень и 52 городах Фото: REUTERS

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Число погибших в результате циклона "Фани", обрушившегося на индийский штат Одиша, увеличилось до 64 человек, еще не менее 300 пострадали. Больше всего тел было найдено в городе Пури - там насчитывается 39 жертв.

Власти эвакуировали из штата свыше одного миллиона человек, многие из которых лишились домов из-за стихии. Их разместили в лагерях временного проживания вдали от побережья.

Власти Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человекФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что стихия уничтожила или серьезно повредило здания более чем в 10 тысячах населенных пунктах, включая 52 города. Скорость ветра была настолько сильной (около 200 км в час), что срывала крыши и ломала деревья.

Власти уже приступили к проведению восстановительных работ. Участие в этом принимают десятки тысяч волонтеров, передает ANI.

Пострадали более 300 человекФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что в зоне бедствия могут находиться россияне, однако информации о пострадавших при циклоне гражданах РФ пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706676" frameborder="0"></iframe> Циклон «Фани» в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU