Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Число погибших в результате циклона "Фани", обрушившегося на индийский штат Одиша, увеличилось до 64 человек, еще не менее 300 пострадали. Больше всего тел было найдено в городе Пури - там насчитывается 39 жертв.
Власти эвакуировали из штата свыше одного миллиона человек, многие из которых лишились домов из-за стихии. Их разместили в лагерях временного проживания вдали от побережья.
Власти Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человекФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Сайт kp.ru писал о том, что стихия уничтожила или серьезно повредило здания более чем в 10 тысячах населенных пунктах, включая 52 города. Скорость ветра была настолько сильной (около 200 км в час), что срывала крыши и ломала деревья.
Власти уже приступили к проведению восстановительных работ. Участие в этом принимают десятки тысяч волонтеров, передает ANI.
Пострадали более 300 человекФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Ранее сообщалось, что в зоне бедствия могут находиться россияне, однако информации о пострадавших при циклоне гражданах РФ пока не поступало.
Циклон «Фани» в Индии.
ИСТОЧНИК KP.RU