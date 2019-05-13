Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников в Казани

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-13T12:23:17+03:00

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Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани.

Инцидент произошел утром в понедельник, 13 мая. К настоящему моменту молодого человека уже задержали. Угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школы нет. Известно, что парню 17 лет, и он учится в 10-м классе. Сейчас с ним работают полицейские.

Откуда у подростка оружие, и каковы были его мотивы, пока неизвестно. Как он смог пронести пистолет в элитную гимназию в Ново-Савиновском районе, тоже непонятно.

Согласно данным "КП-Казань", в момент инцидента в классе находились 12 человек и учитель. Всех заложников уже освободили. Разрешить ситуацию удалось буквально за десять минут. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что гораздо менее удачно завершился похожий инцидент на Кубани. В начале марта ученик одной из школ Темрюкского района принес на занятия травматический пистолет и начал вымогать деньги у детей - за отказ полагался выстрел. В результате пострадали пять человек - ученики 6-9 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU