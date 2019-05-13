Польша оценила нанесенный нацистской Германией ущерб в $1 трлн

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-13T12:43:05+03:00

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Объем возможных репараций Польше от Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, составляет примерно один триллион долларов. К такому выводу пришла группа экспертов, которая занималась соответствующими расчетами на протяжении нескольких месяцев.

Глава объединения, депутат от правящей польской партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик не стал называть точную сумму, но подчеркнул, что она значительно превышает ту, что была озвучена в 1947 году. Тогда ущерб был оценен в 48 млрд долларов (около $850 млрд на нынешние деньги). Документ с обновленными данными будет передан руководству республики в ближайшие дни.

"От лидеров нашего государства зависит, что сделать с этим документом, но я думаю, что его содержание довольно быстро узнает и общественность. Я считаю, что было бы хорошей идеей опубликовать документ 1 сентября 2019 года в 80-ю годовщину немецкого нападения на Польшу", - сказал Муларчик в интервью изданию Sieci .

Сайт kp.ru писал о том, что Варшава решила пересчитать объем репараций еще в конце прошлого года. Польские власти считают, что их страна сейчас была бы гораздо более процветающей, если бы не преступления нацистской Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU