Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день
Ученые из Университета Южной Австралии узнали, сколько чашек кофе можно выпивать в день, не нанося при этом ущерба здоровью. Для этого специалисты провели масштабное исследование с участием порядка 350 тысяч человек.
Специалисты установили, что без вреда для здоровья человек может выпивать до шести чашек бодрящего напитка в день. А вот начиная с седьмой порции риск возникновения сердечных заболеваний возрастает на 22%.
В исследовании специалистов приняли участие добровольцы в возрасте от 37 до 73 лет. При этом оказалось, что шесть чашек кофе в день пьют единицы, а чаще всего люди выпивают порядка 1,5 чашек в сутки.
«Все, кто очень чувствителен к кофеину, к примеру, испытывают учащенное сердцебиение, сами ограничивают потребление напитка, чтобы чувствовать себя лучше. Поэтому люди, которые пьют много кофе, вероятно, невосприимчивы к нему», — цитирует слова специалистов ФАН.
Добавим, что по словам специалистов, потребление более шести чашек кофе в день негативно сказывается не только на здоровье сердца, но и на состоянии всего организма, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU