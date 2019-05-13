Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-13T12:46:36+03:00

Ученые рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Ученые из Университета Южной Австралии узнали, сколько чашек кофе можно выпивать в день, не нанося при этом ущерба здоровью. Для этого специалисты провели масштабное исследование с участием порядка 350 тысяч человек.

Специалисты установили, что без вреда для здоровья человек может выпивать до шести чашек бодрящего напитка в день. А вот начиная с седьмой порции риск возникновения сердечных заболеваний возрастает на 22%.

В исследовании специалистов приняли участие добровольцы в возрасте от 37 до 73 лет. При этом оказалось, что шесть чашек кофе в день пьют единицы, а чаще всего люди выпивают порядка 1,5 чашек в сутки.

«Все, кто очень чувствителен к кофеину, к примеру, испытывают учащенное сердцебиение, сами ограничивают потребление напитка, чтобы чувствовать себя лучше. Поэтому люди, которые пьют много кофе, вероятно, невосприимчивы к нему», — цитирует слова специалистов ФАН.

Добавим, что по словам специалистов, потребление более шести чашек кофе в день негативно сказывается не только на здоровье сердца, но и на состоянии всего организма, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU