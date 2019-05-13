Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-13T13:08:25+03:00

Суд в Москве оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Тверской суд Москвы признал известного шоумена и стилиста Сергея Зверева виновным в нарушении правил одиночного пикета на Красной площади, в ходе которого он выступал против строительства завода на Байкале. В связи с этим ему назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

"Тверской районный суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей", - цитирует ТАСС представителя суда.

Напомним, 3 марта 2019 года прямо на Красной площади Зверев провел одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу байкальской воды. Ранее в понедельник, 13 мая, как писал сайт kp.ru, стилист прибыл по повестке в Тверской суд Москвы для рассмотрения этого дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708369" frameborder="0"></iframe> Сергей Зверев у здания Тверского суда в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU