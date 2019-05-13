Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Тверской суд Москвы признал известного шоумена и стилиста Сергея Зверева виновным в нарушении правил одиночного пикета на Красной площади, в ходе которого он выступал против строительства завода на Байкале. В связи с этим ему назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
"Тверской районный суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей", - цитирует ТАСС представителя суда.
Напомним, 3 марта 2019 года прямо на Красной площади Зверев провел одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу байкальской воды. Ранее в понедельник, 13 мая, как писал сайт kp.ru, стилист прибыл по повестке в Тверской суд Москвы для рассмотрения этого дела.
Сергей Зверев у здания Тверского суда в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU