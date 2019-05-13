2019-05-13T13:53:30+03:00
В мире

WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя Ассанжа

По словам главреда сайта, задержанный журналист всегда готов ответить на вопросы шведских властей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя АссанжаWikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя АссанжаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Возобновление дела об изнасиловании в отношении журналиста Джулиана Ассанжа позволит очистить его имя. Соответствующие заявление сделал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнсон, отметив, что основатель сайта всегда был готов ответить на вопросы шведских властей.

«Его [дела] возобновление даст Джулиану шанс очистить свое имя», - передает слова главреда агентство Reuters.

По словам Храфнсона, Швеция испытывает «значительное политическое давление» для возобновления своего расследование, более того «всегда было политическое давление вокруг этого дела».

Тем временем, адвокат Ассанджа Карлос Поведа заявляет о том, что журналист остаётся гражданином Эквадора, поэтому его нельзя экстрадировать, также невозможно осуществить передачу его имущества.

«Джулиан Ассанж продолжает быть эквадорцем. И наша юридическая позиция заключается в том, что, поскольку он эквадорец, его невозможно экстрадировать. А если его невозможно экстрадировать, это значит, что к нему невозможно применить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - цитирует слова адвоката RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, шведская прокуратура заявила о намерение возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа, который был задержан британской полицией после того, как 11 апреля Эквадор отказал ему в предоставлении убежища. Соответствующие решение было принято по просьбе адвоката потерпевший. В прокуратуре Швеции также сообщили, что решение о выдаче Ассанжа из Швеции в третью страну будет приниматься совместно с британскими властями.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям сажать членов семьи отдельно
Эксперт назвал возможную причину отмены визита Помпео в Москву
Голикова: майские праздники не сокращают валовый внутренний продукт России
СК допросил персонал Шереметьево и «Аэрофлота» по делу о катастрофе «Сухой - Суперджет 100»
Польша выдала России обвиняемого в совершении разбойного нападения
В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского на ближайшие два года
При землетрясении в Панаме пострадали пять человек
Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Глава Крыма допускает повторение провокаций в Керченском проливе
Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день
Швеция намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа
В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву
Польша оценила нанесенный нацистской Германией ущерб в $1 трлн
Брата футболиста Александра Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»
Отечественные самолеты будут собирать роботы
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников в Казани
Составлена диета, снижающая риск преждевременной смерти
Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы