WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя Ассанжа

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-13T13:53:30+03:00

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Возобновление дела об изнасиловании в отношении журналиста Джулиана Ассанжа позволит очистить его имя. Соответствующие заявление сделал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнсон, отметив, что основатель сайта всегда был готов ответить на вопросы шведских властей.

«Его [дела] возобновление даст Джулиану шанс очистить свое имя», - передает слова главреда агентство Reuters.

По словам Храфнсона, Швеция испытывает «значительное политическое давление» для возобновления своего расследование, более того «всегда было политическое давление вокруг этого дела».

Тем временем, адвокат Ассанджа Карлос Поведа заявляет о том, что журналист остаётся гражданином Эквадора, поэтому его нельзя экстрадировать, также невозможно осуществить передачу его имущества.

«Джулиан Ассанж продолжает быть эквадорцем. И наша юридическая позиция заключается в том, что, поскольку он эквадорец, его невозможно экстрадировать. А если его невозможно экстрадировать, это значит, что к нему невозможно применить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - цитирует слова адвоката RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, шведская прокуратура заявила о намерение возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа, который был задержан британской полицией после того, как 11 апреля Эквадор отказал ему в предоставлении убежища. Соответствующие решение было принято по просьбе адвоката потерпевший. В прокуратуре Швеции также сообщили, что решение о выдаче Ассанжа из Швеции в третью страну будет приниматься совместно с британскими властями.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU