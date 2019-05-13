В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям сажать членов семьи отдельно

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-13T14:26:50+03:00

По словам одного из депутатов, на борту авиалайнера может произойти паника, когда ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его

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Авиакомпаниям необходимо запретить сажать членов семьи отдельно. Соответствующие предложение об изменении в правила посадки пассажиров министру транспорта России Евгению Дитриху направил депутат Госдумы Виталий Власов.

«В настоящее время авиакомпании в большинстве случаев предоставляют места в самолете пассажирам на свое собственное усмотрение. Как следствие, очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета», - написал депутат, пояснив, что в случае чрезвычайных ситуаций это может способствовать панике и несоблюдению правил безопасности.

«Ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут пытаться найти его», - подчеркнул Власов.

Напомним, что накануне, 13 мая Рейс «Сухой Суперджет-100» из Самары в Москву отменили из-за технической неисправности самолета. Аэрофлот также отменил многие рейсы после происшествия 6 мая в Шереметьево, когда в «Сухой Суперджет-100» попала молния, и у него отказала автоматика. После жесткой посадки самолет загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU