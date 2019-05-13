2019-05-13T14:51:51+03:00
Политика

Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО

Александар Вулин заявил, что Белград никогда не сможет забыть и простить натовскую агрессию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТОМинистр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сербия намерена оставаться самостоятельной страной, поэтому пока президентом страны является Александар Вучич, Белград не вступит ни в какие военные блоки. Соответствующие заявление сделал министр обороны республики Александар Вулин.

«Мы не верим, что сможем оставаться самостоятельной страной, если станем членом какого-то военного блока. Мы хотим принимать решения самостоятельно», - сказал он.

«Сербия в военном плане - нейтральное государство. Так и останется. Пока президентом Сербии является Александар Вучич, а я являюсь министром обороны Республики Сербия, наша страна не войдет в НАТО», - добавил министр, подчеркнув, что Белград «не сможет забыть и не сможет простить натовскую агрессию.

Вулин назвал «оптимальным уровнем сотрудничества» с Североатлантическим альянсом членство Сербии в натовском проекте «Партнерство ради мира», не мешающие сотрудничеству с Россией, Китаем и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что республика не намерена участвовать в антироссийской истерике и присоединяться к санкциям, как это сделала Черногория.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как Вучич рассказывал о том, как страна и дальше будет сохранять военный нейтралитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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