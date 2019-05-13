Киевский суд оштрафовал на 32,4 доллара Зеленского за проступок на президентских выборах

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-13T15:32:17+03:00

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Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновного в незаконной агитации на президентских выборах и оштрафовал его на 850 гривен (32,4 доллара).

«Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения... и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен»,- зачитала приговор судья Владислав Девятко.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что при рассмотрении административного дела председательствующим судьей был назначен Девятко, занимавшийся слушаниями в рамках расследования в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича.

Напомним, что во время второго тура президентских выборов на Украине 21 апреля 2019 года Зеленский показал журналистам свой заполненный бюллетень. Таким образом он нарушил тайну голосования. В штаб к политику в тот же день пришла полиция и выписала штраф без разглашения суммы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU