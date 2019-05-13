2019-05-13T16:08:15+03:00
Общество

После ЧП в Казани Медведев поручил проанализировать требования по безопасности школ

По словам главы Кабмина, очередное происшествие говорит о необходимости проанализировать существующие законы по входу в учебное заведения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев поручил проанализировать требования по безопасности школ после инцидента в КазаниМедведев поручил проанализировать требования по безопасности школ после инцидента в КазаниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер- Министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать требования по безопасности в учебных заведениях после инцидента в гимназии №7 в Казани, где вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников.

"У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют по входу в школу, по обеспечению защиты и безопасности, за которые с одной стороны отвечает МВД, а с другой стороны - Министерство просвещения, в ряде случаев - частные охранные структуры», - сказал глава Кабмина, обратив внимание на то, что необходимо посмотреть, насколько существующие требования работают, «потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 13 мая, вооруженный пистолетом 17-летний ученик в казанской гимназии №7 взял в заложники школьников. Вскоре он был задержан правоохранительными органами. Сейчас с ним работает полиция и угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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