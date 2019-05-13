2019-05-13T16:16:53+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину, который заманивал в квартиру мальчиков под видом платной фотосессии

61-летний мужчина был ранее судим по статье "Насильственные действия сексуального характера"
Екатерина БОЛГОВАKP.RU
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В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей.В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Подмосковье задержали мужчину, который заманивал в квартиру мальчиков под видом фотосессии за вознаграждение.

Как рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах, в полицию обратился житель города Пущино. Он рассказал о том, что его сына-четвероклассника вместе с другом-третьеклассником неизвестный мужчина заманил к себе в квартиру. По словам отца, мужчина совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей.

Были проведены оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в следственный отдел по Серпухову Главного следственного управления СК России по Московской области доставлен неработающий 61-летний житель Пущино. Оказалось, что ранее он был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Псковской области задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей. Мужчина предлагал свои услуги в качестве репетитора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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