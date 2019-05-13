Адвокат Александра Емельяненко заявил, что протокол на него не составлялся
Адвокат бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе заявил, что протокол на спортсмена не составлялся.
Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко задержали в столице за распитие алкогольных напитков в общественном месте, после чего он был доставлен в отделение полиции.
"Александр был не задержан, а был доставлен (в полицию) вместе с лицами, которые сопровождали его. И, соответственно, он был отпущен сразу же после выяснения обстоятельств", - сказал адвокат.
Он подчеркнул, что протокол на спортсмена составлен не был.
"Видимо, лица, которые были с Александром, находились в состоянии алкогольного опьянения", - добавил Долбадзе, передает РИА Новости.
Напомним, в марте Емельяненко скрылся после ДТП в Кисловодске. Из-за отказа пройти освидетельствование по решению суда он получил штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 18 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU