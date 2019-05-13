2019-05-13T16:51:47+03:00
Спорт

Адвокат Александра Емельяненко заявил, что протокол на него не составлялся

Ранее сообщалось что боец смешанных единоборств был задержан в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте
Екатерина БОЛГОВА
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Александр ЕмельяненкоАлександр ЕмельяненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Адвокат бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе заявил, что протокол на спортсмена не составлялся.

Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко задержали в столице за распитие алкогольных напитков в общественном месте, после чего он был доставлен в отделение полиции.

"Александр был не задержан, а был доставлен (в полицию) вместе с лицами, которые сопровождали его. И, соответственно, он был отпущен сразу же после выяснения обстоятельств", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что протокол на спортсмена составлен не был.

"Видимо, лица, которые были с Александром, находились в состоянии алкогольного опьянения", - добавил Долбадзе, передает РИА Новости.

Напомним, в марте Емельяненко скрылся после ДТП в Кисловодске. Из-за отказа пройти освидетельствование по решению суда он получил штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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