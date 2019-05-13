2019-05-13T16:54:19+03:00
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые авто в России

Чаще всего преступники пытаются увести внедорожник Cadillac Escalade и Skoda Octavia
Елена АКИМОВА
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По данным страховых компаний, именно данный автомобиль возглавляет рейтинг самых угоняемых с начала 2019 годаПо данным страховых компаний, именно данный автомобиль возглавляет рейтинг самых угоняемых с начала 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские страховщики составили рейтинг самых угоняемых авто с начала 2018 года. По итогам I квартала самым популярным у преступников стал внедорожник Cadillac Escalade. Вторую строчку занимает Skoda Octavia, а с третьей по позицию разместилось целое семейство автомобилей Toyota: лифтбэк Camry, внедорожные Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

В десятку угоняемых вошли также Hyundai Tucson, KIA Ceed, Lexus RX, Hyundai Solaris и KIA Rio. Владельцы этих авто чаще других обращаются за компенсациями по выплатам в случае угона.

Кстати, если сравнивать нынешний рейтинг с прошлогодним, то в пятерке «лидеров» свои позиции сохранила только Toyta Camry. В 2018-м лидерство было за Hyundai Santa Fe. Частота его угонов – 1,43%, у Escalade в 2019-м этот показатель по данным рейтинга "Альфа Страхования", 3,01%. В зоне риска были Nissan Juke, Mazda CX-5, Hyundai IX35, сообщает Ридус.

Московские полицейские в последние годы отмечают тенденцию: угонов на территории столицы становится все меньше. За два года число краж автотранспорта снизилось в 1,5 раза. А вот страховщики отмечают, что зачастую угонщиками становятся сами владельцы, надеясь получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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