Умерла одна из наиболее кассовых актрис XX века Дорис Дэй

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-13T17:08:46+03:00

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На 98 году жизни умерла великая американская актриса Дорис Дэй. Несмотря на возраст, Дорис всегда была в отличной физической форме, ничего не предвещало беды. Однако не так давно артистка заболела пневмонией в тяжелой форме, что и стало причиной смерти. Она скончалась у себя дома в Калифорнии в окружении родных и близких. Печальную новость официально сообщил благотворительный фонд, основанный актрисой.

В 1960-х Дорис была одной из самых знаменитых Голливудских актрис. Весь мир помнит её как звезду нашумевшего фильма "Человек, который слишком много знал" и главную героиню голливудских романтических комедий "Интимный разговор" и "Роман в открытом море".

Однако кроме актерского Дорис обладала и феноменальным музыкальным талантом. На её счету более 650 песен и 20 альбомов.

Она так и не дошла до Оскара, но была удостоена сотен других премий. Президентская Медаль Свободы, которую ей вручил Джордж Буш в 2004 году, пожалуй, самая дорогая из них.

Умерла актриса и певица Дорис Дэй.

ИСТОЧНИК KP.RU