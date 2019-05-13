2019-05-13T17:09:38+03:00
Политика

Атомные ракетоносцы проекта "Борей"избавятся от «горба»

Это поможет прибавить скорости, а движение станет бесшумным
Елена АКИМОВА
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Атомные ракетоносцы проекта "Борей"избавятся от «горба»Атомные ракетоносцы проекта "Борей"избавятся от «горба»
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Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» избавятся от «горба» и будут более обтекаемые на вид. Одним из первых в новом виде предстанет лодка «Князь Владимир».

В Минобороны подтвердили, что испытания находятся на завершающей стадии. В рамках модернизации была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, но главное — исчез «горб» ракетной пусковой платформы. Все это позволит подлодке существенно улучшить ходовые качества, а еще добавят бесшумности.

Если улучшения положительно зарекомендуют себя во время использования, то не исключено, что будет проведена трансформация всех лодок проекта 955. Своей очереди ждут «Борей-А» «Князь Олег». Они тоже будут видоизменены, добавятся новые детали, которые отсутствуют у «Князя Владимира». Окончательный внешний вид последующих подлодок серии А будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей.

Эксперты отмечают, что модернизация лодок – это необходимый шаг. С момента закладки первого «Борея» прошло 23 года. За это время появилось новое оборудование, сменилась база, проведены новые испытания в области аэродинамики, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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