Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-13T17:32:27+03:00

Муж заявил своей жене, что при падении с многоэтажки с ним ничего не случится

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В пятницу, 10 мая, нарядом скорой медицинской помощи в московскую больницу был доставлен мужчина, который поспорил с женой, что спрыгнет с седьмого этажа и ему ничего не будет.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», в реанимацию ГКБ им В.В.Вересаева был госпитализирован мужчина, который сообщил, что спрыгнул с балкона 7 этажа на спор. Как пояснила жена пострадавшего, ее муж с утра ушел из дома встретиться с друзьями и вернулся в полночь 9 мая в состоянии сильного алкогольного опьянения. На кухне он выпил еще водки, после чего сказал, что она его не любит и отправился на балкон. Он заявил, что уже падал с 12 этажа и ему ничего не было. После чего перелез через стенку балкона и повис на ней на руках с наружной стороны. Женщина старалась затащить его обратно, но ее муж сорвался вниз с 7 этажа.

В настоящий момент мужчина находится в реанимации с переломом позвоночника и поврежденной функцией спинного мозг.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в Железногорске Красноярского края 13-летний мальчик, спасаясь от огня, выпрыгнул с пятого этажа. Он раздробил пятки, повредил два позвонка, руку.

ИСТОЧНИК KP.RU