2019-05-13T17:27:37+03:00
Экономика

Эксперт: ЦБ сэкономит более миллиарда рублей, отказавшись от чеканки копеек

Уже в 018 году регулятор не чеканил монеты, номиналом ниже одного рубля
Елена АКИМОВА
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Эксперт назвал плюсы в решении ЦБ отказаться чеканить мелкие монетыЭксперт назвал плюсы в решении ЦБ отказаться чеканить мелкие монетыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центробанк принял решение отказаться от чеканки мелких монет. Теперь в обращение не будут поступать новые деньги, номиналом менее 1 рубля. Причин на это несколько. В первую очередь экономическая. Заместитель председателя правления «Локо-Банк» Андрей Люшин отметил, что приняв такое решение регулятор сэкономит более миллиарда рублей.

- Чеканка мелкой монеты давно стала убыточной. К тому же сейчас на руках у населения огромная сумма монетами, более 3,5 млрд рублей. Сейчас в торговле действует правило округления рубля, получается, что мелкие деньги вышли из обращения и просто складируются дома. Решение о своеобразной эмиссии копеек и прекращении их выпуска поможет вернуть в оборот эти средства. А в перспективе возвращение такой суммы государству даст еще один толчок к стабилизации и улучшению экономического положения в стране, — комментирует ФАН эксперт.

По данным ЦБ в России выпущено мелкой монеты на сумму 6,6 миллиардов рублей: 1 копейка - 72,8 миллиона, 5 копеек - 288,5 миллионов, 10 копеек чуть более 2,5 млрд.руб, 50 копеек — около 3,6 млрд рублей. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечивать расчеты. К тому же банки призвали вести работу с населением и принимать мелкую монету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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