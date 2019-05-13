Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-13T17:31:59+03:00

Переговоры могут пройти на встреча G20 28–29 июня в Японии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила сообщение о том, что США запросили у РФ переговоры президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее появилась информация, что Вашингтон запросил у Москвы переговоры Трампа и Путина. По словам источников, переговоры могут пройти на встрече G20 28–29 июня в Японии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что обсуждение вопроса о переговорах американского и российского лидеров может пройти во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.

«Я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует»,— сказал Рябков.

Он добавил, что Москва хотела бы "уяснить, готова ли администрация США развить тот позитивный импульс" который был дан двустороннему общению Москвы и Вашингтона телефонный разговор Путина и Трампа, прошедший 3 мая, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU