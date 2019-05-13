2019-05-13T18:04:27+03:00
Наука

Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид

На конференции специалисты составили сценарий, достойный Голливуда
Елена АКИМОВА
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Американские и европейские ученые выяснили, что будет если ан Землю упадет астероидАмериканские и европейские ученые выяснили, что будет если ан Землю упадет астероид
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Американские и европейские ученые выяснили, как будут развиваться события если на земле смогут узнать точную дату столкновения нашей планеты с астероидом. Эксперимент был проведен группой космических экспертов NASA, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Европейского космического агентства (ЕКА). По условиям задачи, Земля может столкнуться с гигантским, 300-метровым астероидом. Исследователи прибегали не только к цифрам и формулам, но и провели пятидневный эксперимент во время ежегодной конференции IAA Planetary Defense Conference.

Шанс столкновения оценили как один к 50 тысячам, но постепенно вероятность росла и в итоге катастрофа стала неизбежной. Расчеты показали, что столкновение произойдет 29 апреля 2027 года, предположительно падение небесного тела в районе США и Африки.

Первую разведывательную миссию NASA смогло бы послать только в 2021 году, так как пока нет всем необходимых технологий. Тогда же крупнейшие космические державы Европы, США, Россия, Китай и Япония начнут строить шесть «кинетических импакторов» — зондов, предназначенных для столкновения с астероидом для изменения его орбиты. Защитные экраны будут готовы только к августу 2024 года. Только три зонда смогли попасть в астероид и изменить траекторию его полета, но от небесного тела отколется кусок 50 на 80 метров, который направился к Востоку США.

Дата входа астероида в атмосферу нашей планеты определена как 29 апреля 2027 года. На скорости около 19 км в секунду небесное тело долетит до Центрального парка в Нью-Йорке и взорвется на высоте 15 километров. Удар будет в тысячу раз сильнее, чем энергия атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Ничего живого не осталось бы в пределах 15-километрового радиуса, Манхэттен полностью разрушен. НА территории 83 квадратных километра не выжило бы ни одно живое существо. А разрушения можно было наблюдать на расстоянии 68 километров от места взрыва. Для сравнения, теракт 11 сентября 2001 года уничтожил все лишь на 0,065 квадратного километра.

Российские специалисты скептически относятся к подобному эксперименту. Данный вариант называют самым «жестким», но ведь нельзя точно спрогнозировать, какого размера кусок может отколоться от стероида.

- Все, за исключением временного отрезка, можно назвать правдоподобным. Сейчас такие крупные объекты будут замечаться раньше, за редчайшим исключением. А это значит, что времени для принятия решения будет больше. Астероиды диаметром 10-20 километров — это глобальная угроза. Сейчас существуют космические аппараты, которые способны долетать и приземляться на поверхности астероидов и комет. Ранее проводились подобные эксперименты. Все они показывали, что эвакуировать жителей и смириться с разрушениями проще, чем пытаться предотвратить такую угрозу, - комментирует телеканалу «360» Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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