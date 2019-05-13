Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Министерство обороны России не исключает роста закупок стратегических ракетоносцев Ту-160, заявил президент страны Владимир Путин.
"На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество", - сказал Путин на встрече с рабочими авиазавода имени Горбунова (филиала ПАО "Туполев") в Казани.
Он отметил, что в настоящее время Ту-160 становится новой машиной с функциями, необходимыми Минобороны.
"Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее", - добавил глава государства.
Отметим, что Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла, одним из самых мощных боевых самолетов в мире и самым большим сверхзвуковым самолетом в военной авиации. Эти самолеты также называют "белыми лебедями".
ИСТОЧНИК KP.RU