2019-05-13T18:49:54+03:00
Происшествия

В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять

Девятилетний мальчик был госпитализирован в больницу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Отец ранил сына из ружья, когда учил того стрелятьОтец ранил сына из ружья, когда учил того стрелятьФото: Ольга Крыльцова
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В четверг, 9 мая, девятилетний мальчик был госпитализирован в московскую больницу после полученного ранения, который нанес ему отец из пневматического ружья, когда на даче учил сына стрелять.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ № 1» был доставлен учащийся 2-ого класса с непроникающим пулевым ранением брюшной полости. В четверг, 9 мая, мальчик находился на даче со своими родителями. Вместе с отцом ребенок стрелял во дворе дома из пневматического ружья и, в результате неосторожного обращения с оружием, мужчина нанес своему сыну ему ранение.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что 8 мая в Подмосковье директор школы сбила на авто ученицу. На данный момент 12-летняя девочка находится в коме, а ее родители ищут очевидцев трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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