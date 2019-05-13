Великобритания сменит посла в России

СЕГОДНЯ 19:58 2019-05-13T19:58:45+03:00

Новым британским послом в РФ станет Дебора Броннерт. Ожидается, что она приступит к выполнению обязанностей в январе 2020 года

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Великобритания сменит своего посла в России. Эту должность займет Дебора Броннерт, которая в 2017-2019 годах отвечала за экономические и глобальные вопросы в британском МИД.

"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации, где она сменит Лори Бристоу, который будет переведен на другой дипломатический пост", - сообщила пресс-служба МИД Великобритании в понедельник, 13 мая. Также внешнеполитическое ведомство отметило, что Броннерт начнет выполнять свои обязанности как посол Великобритании в России не раньше января следующего года.

Дебора Броннерт родилась 31 января 1967 года. Выпускница Бристольского университета, в 2005-2006 годах изучала политику и экономку России и стран Восточной Европы в Школе славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондон. С 2011 по 2014 годы была послом в Зимбабве. В 2002-2005 годах занимала должность советника по экономическим вопросам в британском посольстве в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU