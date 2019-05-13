Никаких внебрачных детей: Роналдо сделал вазэктомию, чтобы избежать судов по алиментам
Бывший бразильский футболист, чемпион мира в составе национальной сборной Роналдо сделал вазэктомию. Об этом он сам сообщил журналистам.
Спортсмен решил пройти эту операцию, чтобы избежать в будущем судебных разбирательств из-за появления внебрачных детей. Роналдо напомнил, что на протяжении своей спортивной карьеры он уже не раз стал участником таких скандалов.
По словам футболиста, он не испытывает сожаления по поводу того, что в молодости веселился на вечеринках. Роналдо считает нормальным развлекаться, особенно когда располагаешь свободными деньгами для этого.
Однако, как подчеркнул спортсмен, он готов к тому, что его девушка захочет иметь детей.
"Я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды", - рассказал Роналдо в интервью изданию Financial Times.
Напомним, Роналдо заявил, что ушел из большого футбола в 2011 году.
ИСТОЧНИК KP.RU