2019-05-13T22:02:48+03:00
Спорт

Никаких внебрачных детей: Роналдо сделал вазэктомию, чтобы избежать судов по алиментам

Бразильский футболист напомнил, что на протяжении спортивной карьеры он не раз был участником таких скандалов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Экс-футболист сборной Бразилии РоналдоЭкс-футболист сборной Бразилии РоналдоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший бразильский футболист, чемпион мира в составе национальной сборной Роналдо сделал вазэктомию. Об этом он сам сообщил журналистам.

Спортсмен решил пройти эту операцию, чтобы избежать в будущем судебных разбирательств из-за появления внебрачных детей. Роналдо напомнил, что на протяжении своей спортивной карьеры он уже не раз стал участником таких скандалов.

По словам футболиста, он не испытывает сожаления по поводу того, что в молодости веселился на вечеринках. Роналдо считает нормальным развлекаться, особенно когда располагаешь свободными деньгами для этого.

Однако, как подчеркнул спортсмен, он готов к тому, что его девушка захочет иметь детей.

"Я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды", - рассказал Роналдо в интервью изданию Financial Times.

Напомним, Роналдо заявил, что ушел из большого футбола в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20
Путин провел встречу с главой МИД Китая в Сочи
Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше середины августа
Ушаков заявил, что запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите G20 не поступало
Минсельхоз назвал правила ввоза хамона в Россию
Великобритания сменит посла в России
Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160
Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса
В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять
Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина