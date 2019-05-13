Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не ведется.
По его словам, никаких договорённостей на этот счет пока не существует.
Напомним, ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Он также отметил, что планирует также провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Пока никакой подготовки к встрече не ведётся. Нет и никаких договорённостей на сей счёт", - сказал Песков, передает РИА Новости.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что от Вашингтона пока не поступал запрос на проведение переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии. Саммит G20 состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU