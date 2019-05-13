2019-05-13T22:33:07+03:00
Политика

Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что на этот счет нет никаких договорённостей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не ведется.

По его словам, никаких договорённостей на этот счет пока не существует.

Напомним, ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Он также отметил, что планирует также провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Пока никакой подготовки к встрече не ведётся. Нет и никаких договорённостей на сей счёт", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что от Вашингтона пока не поступал запрос на проведение переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии. Саммит G20 состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп предостерег Иран от необдуманных шагов
Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20
Никаких внебрачных детей: Роналдо сделал вазэктомию, чтобы избежать судов по алиментам
Путин провел встречу с главой МИД Китая в Сочи
Полеты Boeing 737 MAX возобновятся не раньше середины августа
Ушаков заявил, что запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите G20 не поступало
Минсельхоз назвал правила ввоза хамона в Россию
Великобритания сменит посла в России
Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160
Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса
В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять
Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина