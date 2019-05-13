Песков: Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не ведется

СЕГОДНЯ 22:32 2019-05-13T22:33:07+03:00

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что на этот счет нет никаких договорённостей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не ведется.

По его словам, никаких договорённостей на этот счет пока не существует.

Напомним, ранее Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке. Он также отметил, что планирует также провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Пока никакой подготовки к встрече не ведётся. Нет и никаких договорённостей на сей счёт", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что от Вашингтона пока не поступал запрос на проведение переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии. Саммит G20 состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU