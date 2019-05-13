2019-05-13T23:45:30+03:00
Экономика

Фондовые индексы США обвалились после провальных торговых переговоров с Китаем

Dow Jones снизился более чем на 630 пунктов после сообщения Пекина о повышении пошлин
Юлия ДИВЕЕВА
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Американские фондовые индексы отрицательно отреагировали на провал торговых переговоров США -КитайАмериканские фондовые индексы отрицательно отреагировали на провал торговых переговоров США -КитайФото: REUTERS
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В США фондовые индексы в понедельник обвалились на 1,6-2,3% после известий о провальных американо-китайских торговых переговорах и о повышении КНР пошлин на некоторые товары из Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Так промышленный индекс Dow Jones на 21:00 мск снизился на 632,85 пункта (2,44%), до отметки 25 309,52 пункта, индекс S&P 500 - на 68,68 пункта (2,41%) и оказался на отметке 2812,72 пункта. Также упал индекс электронной биржи NASDAQ. Он потерял 261,76 пункта (3,31%), остановившись на отметке 7655,22 пункта.

Как писал сайт kp.ru, Пекин с 1 июня текущего года введет ответные пошлины в отношении более пяти тысяч товарных позиций из Соединенных Штатов на общую сумму 60 миллиардов долларов. Такие меры приняты в ответ на увеличение Вашингтоном пошлин на китайские товары с 10% до 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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