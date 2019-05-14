2019-05-14T01:30:22+03:00
Телевизор

В промо-кадре «Игры престолов» зрители наши новый ляп

Фанаты заметили, что у Джейме Ланнистера магическим образом выросла отрубленная рука
Юлия ДИВЕЕВА
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Зрители увидели у Джейме Ланнитера неожиданно отросшую рукуЗрители увидели у Джейме Ланнитера неожиданно отросшую руку
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Фанаты сериала "Игра престолов" нашли новый ляп в промо-кадре восьмого сезона. На этот раз внимательные зрители увидели у Джейме Ланнистера руку, которую по сюжету ему отрубили еще в третьем сезоне.

Как пишет портал TMZ, в опубликованном кадре Джейме обнимает свою сестру Серсею, и отчетливо видно, что его его правая кисть лежит на ее спине. Однако персонаж Николая Костер-Вальдау носит золотой протез вместо нее, ведь руку ему отрубили, когда его взяли в плен северяне.

Пользователи соцсетей высмеяли эту ошибку и раскритиковали HBO за торопливость и неаккуратность. Фанаты шутят, что Ланнистер смог отрастить себе новую кисть каким-то магическим образом.

Кое-кто предположил, что кадр был просто отзеркален, и мы видим не правую, а левую руку Джейме, а его правая рука полностью закрыта рукавом. Третьи же потребовали от телеканала переснять восьмой сезон, объясняя это обилием киноляпов в новых сериях.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что поклонники сериала заметили в кадре в четвертой серии восьмого сезона на столе бумажный стаканчик, скорее всего из Starbucks. Он стоял рядом с Дейнерис Таргариен, которую играет актриса Эмилия Кларк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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