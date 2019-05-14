Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 02:03 2019-05-14T02:07:23+03:00

Глава Турции отметил рост нарушений в зоне деэскалации в Идлибе

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что рост напряженности в Идлибе ставит под угрозу формирование конституционной комиссии и вредит политическому урегулированию в Сирии", - говорится в распространенном коммюнике пресс-службы.

В Кремле отметили, что глава Турции подчеркнул, что за последние две недели нарушение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе "достигло пугающих масштабов". Он обвинил официальный Дамаск в саботировании российско-турецкого сотрудничества в Идлибе.

"Подчеркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования”, - отметили в сообщении.

Стороны также затронули актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия заблокировала заявление Совета безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток исказить ситуацию в провинции Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU