США снова уговаривают Турцию отложить покупку С-400

СЕГОДНЯ 03:00 2019-05-14T03:00:53+03:00

Отсрочка может позволить сторонам найти компромисс в этом вопросе

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Анкара в очередной раз получила от Вашингтона предложение отложить покупку российских систем ПВО С-400 до 2020 года, что позволило бы ослабить напряженность между союзниками по НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, США передала свою просьбу Турецким властям на прошлой неделе. Отсрочка может позволить сторонам найти компромисс по вопросу закупок систем С-400 у России и даст Анкаре возможность избежать американских санкций.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил в прошлом месяце, что Турция страна не сможет приобрести F-35, если она пойдет до конца в сделке с С-400.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, США и Турция так и не смогли разрешить конфликтную ситуацию, связанную с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Вашингтон считает ракетные комплексы угрозой для своих истребителей в регионе, а турецкие власти не собираются отказываться от их покупки. Первая поставка С-400 в Турцию состоится уже летом 2019 года, а их размещение начнется в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU