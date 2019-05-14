"Нашел, чем напугать": Пушков прокомментировал ультиматум Климкина ЕС

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-14T05:01:38+03:00

Российский сенатор отметил, что Киев так не выполняет Минские соглашения

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Киев не сможет напугать Евросоюз своими угрозами отказа от Минских соглашений. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина откажется выполнять Минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции в отношении России.

"Но Киев и так их [соглашения] не выполняет. И это всем известно. Нашел, чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы", - написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, на встрече с главами МИД стран - членов Евросоюза Климкин упрекнул Брюссель в нелогичном поведении, когда ЕС отказался от новых антироссийских санкций после того, как в России начали выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов жителями некоторых регионов Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU